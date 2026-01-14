Одному из фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве вменяют подлог

Один из фигурантов дела о хищении средств у бойцов специальной военной операции на Украине, которых обманывали в аэропорту Шереметьево, обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, стало известно из материалов дела.

— Мужчине вменяют служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) и участие в премьерном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ), — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

По данным источника, знакомого с делом, фигурант якобы курировал действия полицейских в аэропорту.

Военнослужащие прибывали в Шереметьево, где их обманывали таксисты. Водители значительно завышали цены по окончании поездки. Некоторые из них спаивали своих пассажиров, а затем обворовывали. В июне прошлого года суд арестовал одного из организаторов хищений по прозвищу «Зелик». Позднее стало известно, что в деле замешаны полицейские. Правоохранители подыскивали потенциальных жертв, а впоследствии помогали скрыть следы преступлений. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях обмана военнослужащих.