Против участников банды "теневого короля" Сочи Татуляна завершено следствие

Завершились следственные действия, проводимые с 1998 года, против нескольких участников банды "теневого короля" и предпринимателя из Сочи Рубена Татуляна. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2002 году фигуранты совершили покушение на убийство журналиста Золовкина, освещавшего в СМИ информацию о криминальной деятельности Татуляна.

Кроме того, в 2012 году они убили гендиректора сети отелей и ресторанов "Кипарис" в Сочи.

В числе объектов, прибираемых с помощью хитроумных схем, по информации правоохранителей, оказался и гостиничный комплекс "Волна" площадью 26 тысяч квадратных метров (бывшая "Весна").

Сейчас Рубен Татулян находится в международном розыске. В прошлого году его задержали в Армении, но армянская сторона отказалась его выдавать, так как он является гражданином этой страны.

Напомним, в 2025 году суд изъял у Татуляна в доход государства 130 объектов недвижимости на общую сумму свыше 3,9 миллиарда рублей.

Тогда материалы дела по апелляционной жалобе на решение Адлерского районного суда Сочи рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.

Рубена Татуляна, известного в определенных кругах как криминальный авторитет Робсон и долгие годы считавшийся "теневым королем" Сочи, знали прежде всего как крупнейшего инвестора в гостиничную недвижимость курорта.

Ранее в "РГ" вышла резонансная публикация, в которой рассказывалось, как в Центральном суде курорта узаконивали самострой и элитные участки земли, из-за чего завели уголовное дело.