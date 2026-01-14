Мошенники развели пенсионерку из Москвы на 20 миллионов рублей

Аферисты втерлись в доверие к 78-летней жительнице столицы и обманули ее более чем на 20 миллионов рублей. Пенсионерка передавала деньги курьерам, одного из них удалось задержать.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Под предлогом оказания помощи в задержании преступника, а также декларирования имевшихся у нее денежных средств аферисты убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их неизвестным. Выполняя указания мошенников, женщина в течение трех недель передала нескольким приезжавшим к ней курьерам более 20 миллионов рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Одного из пособников аферистов поймали. Им оказался 18-летний житель Тюмени. Молодой человек забрал у пенсионерки полмиллиона и затем перевел деньги соучастникам. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд отправил его в СИЗО. Правоохранители устанавливают личности тех, кто руководил действиями фигуранта.

Ранее мошенники обманули пенсионера из Санкт-Петербурга на 50 миллионов рублей. Мужчина отдал средства под предлогом якобы их декларации. Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.