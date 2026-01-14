На Кубани украинца приговорили к 15 годам колонии за попытку подрыва поезда

Суд в Краснодарском крае вынес приговор гражданину Украины Игорю Борисенко, который в сентябре 2024 года пытался взорвать грузовой поезд. Диверсия не удалась, бомбу нашли силовики, а мужчину вскоре задержали. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани, Борисенко признали виновным по четырем статьям УК РФ.

Преступник сам изготовил два взрывных устройства и заложил их между вагонами грузового состава. Детонация должна была произойти по звонку, но к тому моменту, как Борисенко пытался активировать СВУ, их уже обезвредили специалисты.

"Его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как взрывные устройства были обнаружены и обезврежены сотрудниками органов государственной безопасности", - отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Мужчину признали виновным по статьям о незаконном хранении взрывных устройств, незаконном изготовлении и перевозке взрывных устройств, а также покушении на взрыв в целях подрыва экономической безопасности Российской Федерации. Приговором суда Борисенко назначили 15 лет лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме. Также его оштрафуют на миллион рублей.