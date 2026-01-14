Россиянина убили в Таиланде после того, как он стал свидетелем изнасилования

В Паттайе при трагических обстоятельствах погиб российский турист — 41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. Его тело с признаками тяжелых травм было обнаружено в номере отеля в элитном районе Джомтьен, сообщает Mash.

По предварительной информации, перед гибелью мужчина стал свидетелем преступления. Как сообщила его мать, вскоре после прилета 6 января сын в телефонном разговоре упомянул, что видел на улице, как неизвестный затащил девушку в кусты. После этого разговора Тимофей перестал выходить на связь.

По данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, смерть туриста наступила 6 января. На его теле зафиксированы черепно-мозговая травма и множественные переломы. Коллеги и благодарные пациенты погибшего врача организовали сбор средств для репатриации его тела в Россию, поскольку стандартная страховка подобные расходы не покрывает.

Весной прошлого года сообщалось, что в Таиланде 42-летний россиянин в порыве гнева убил экс-супруга своей девушки. Подозреваемого сразу же объявили в розыск. Инцидент произошел в жилом многоквартирном комплексе Sunset в Паттайе. В конце декабря стало известно, что туристу из России дали 25 лет тюрьмы за убийство. Изначально тайский суд планировал приговорить мужчину к пожизненному заключению, однако ревность сочли смягчающим фактором.