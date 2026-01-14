В МЧС прокомментировали инцидент с лифтом в здании в центре Москвы

Столичные спасатели прокомментировали инцидент с лифтом в нежилом здании в Москве. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Комментарий экстренных служб приводит Агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что в строении на улице Фадеева произошла остановка лифта. Люди покинули его самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В декабре 2025 года москвичи пожаловались на регулярное падение лифтов в доме бизнес-класса. По словам горожан, кабина подъемника за одну поездку могла пару раз дернуться и резко опуститься на этаж вниз. Из-за этого люди стали бояться пользоваться лифтами.