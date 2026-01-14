Застрявшего у Чертовой лестницы туриста с обморожением спасли в российских горах

Российского туриста с обморожением, застрявшего у Чертовой лестницы в горах Крыма, спасли. Об этом сообщает «Объектив» со ссылкой на МЧС Крыма.

Уточняется, что мужчина отклонился от маршрута во время похода. Спасатели оперативно нашли его и доставили в безопасное место. Врачи оказали туристу помощь.

Ранее стало известно, что турист отправился кататься на лыжах в Европу и был погребен под снежной лавиной. Всего за два дня в Альпах не выжили шестеро отдыхающих.