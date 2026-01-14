Россиянина, ставшего свидетелем преступления, жестоко убили в азиатской стране

В Таиланде нашли мертвым 41-летнего российского туриста. Тело хирурга из Красноярска с признаками жестокого убийства обнаружили в номере отеля в элитном районе Джомтьен города Паттайя.

По информации Mash, у мужчины была тяжелая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Он прилетел на отдых один 6 января. Согласно данным судмедэкспертов, турист скончался в тот же день.

Как рассказала мать погибшего, вскоре после прилета сын позвонил ей и упомянул, что стал случайным свидетелем преступления. Он увидел, как неизвестный мужчина затащил девушку в кусты и изнасиловал ее. После этого звонка турист перестал выходить на связь.

По предварительной версии, преступники могли выследить россиянина после того, как он стал свидетелем насилия. Они вломились в его номер в отеле и избили до смерти. Местные правоохранительные органы ведут расследование.

Поскольку страховка не покрывала расходы на транспортировку тела, коллеги и пациенты хирурга организовали сбор средств. Им удалось быстро собрать необходимую сумму для репатриации останков россиянина на родину.

