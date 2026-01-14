В Москве кубинца ударила ножом его невеста-землячка

Ножевое ранение в грудь получил от своей невесты 24-летний гражданин Кубы, который занят на отделке помещений офисного здания в центре Москвы. Конфликт у пары произошел прямо во время работ 13 января на Зубовской улице.

Как выяснил «МК», инцидент случился около полудня. В экстренные службы обратились охранники здания - к ним подошел окровавленный иностранец, приезжий с Кубы. Утром вместе с землячкой-невестой он приступил к малярным работам в некоторых комнатах.

Мужчина не говорил по-русски, но было ясно, что он нуждается в помощи. Прибывшие медики обработали пациенту рану на груди и в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Правоохранители побеседовали с невестой раненого. По-русски она смогла произнести несколько фраз. Выяснилось, что у влюбленных возникла ссора, но причину понять не удалось. Тогда дама пырнула кавалера ножом в грудь (орудие преступления не нашли).