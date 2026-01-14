В Москве мужчина пробрался в детский сад помыться и переночевать

На северо-востоке Москвы мужчина пробрался ночью в детский сад, чтобы там помыться и переночевать. Об этом сообщает управление Росгвардии по столице, публикуя видео задержания.

© Мослента

По данным ведомства, ночью сторож детского сада услышал посторонний шум на верхнем этаже и незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл экипаж Росгвардии и обнаружил в помещении мужчину без верхней одежды.

Задержанный объяснил, что забрался в одно из окон с помощью лестницы, чтобы переночевать в здании. Мужчина также утверждал, что скрывался от неизвестных.

Отмечается, что при задержании 39-летний нарушитель сопротивления не оказывал и добровольно сдался росгвардейцам. Его уже передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

