Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование экстремизма

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы ветеринарного врача из Брянской области Алексея Морозова* за финансирование организации «Артподготовка»**.

© Вечерняя Москва

Кроме того, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

— Назначить Морозову Алексею Владимировичу* наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, — огласил приговор судья.

По данным следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемый перевел организации более 102 тысяч рублей. Морозов* признал вину и раскаялся в содеянном, передает ТАСС.

В октябре прошлого года суд также вынес приговор уроженцу Узбекистана Евгению Цою* в финансировании организации «Артподготовка»**. В ведомстве уточнили, что вину он не признал.

Еще один случай произошел 6 сентября 2025 года. Следователи обвинили бывшего диспетчера ГБУ «Жилищник» из Москвы Татьяну Шувалову* в финансировании террористической деятельности участников группировки «Артподготовка»**.

*Внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.

**Признана в РФ экстремистской и запрещена.