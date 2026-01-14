В Москве задержали разбившего зеркало в метро россиянина

В Москве задержали мужчину, разбившего зеркало в лифте столичного метро на станции «Петровский парк».

Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Агрессивный пассажир на станции метро "Петровский парк" умышленно разбил ногой зеркало, установленное в лифте. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ за вандализм», — сообщили правоохранители.

Преступление совершил 33-летний ранее судимый россиянин. Выяснилось, что причиной стал его конфликт с подругой. Он разбил зеркало в порыве злости.

