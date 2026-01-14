Пьяный мужчина устроил стрельбу из пистолета после проигрыша в дартс

В Санкт-Петербурге в компьютерном клубе на Заводской улице нетрезвый посетитель начал стрелять из пистолета после того, как проиграл партию в дартс. Об этом сообщает 78.ru.

© Газета.Ru

Компания мужчин находилась в помещении клуба и играла в дартс в комнате, оборудованной для игровых приставок. Один из мужчин, проиграв партию, выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов. Администрация заведения вызвала сотрудников частной охранной организации, к их прибытию стрелок и его компания уже покинули клуб.

Личности участников инцидента устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.

До этого в Ленобласти пьяный мужчина устроил стрельбу в баре. Между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого 28-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего молодого человека. Пострадавший получил травму затылка. Задержанный мужчина был доставлен в отделение полиции.