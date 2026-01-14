В базе ФССП появилось исполнительное производство о принудительном выселении Долиной

В базе Федеральной службы судебных приставов появилось исполнительное производство о принудительном выселении из квартиры в Хамовниках певицы Ларисы Долиной.

В базе ФССП возбуждение о производстве дела появилось во вторник. Исполнительный лист по делу выдан Хамовническим районным судом Москвы 25 декабря 2025 года.

Ранее юристы рассказали РГ, как будут действовать приставы в случае выселения из квартиры Ларисы Долиной.