Суд арестовал мужчину, зарезавшего знакомого в квартире дома на юге Москвы

Суд отправил в СИЗО москвича, который зарезал своего знакомого в квартире дома в Сумском проезде.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в Telegam-канале ведомства.

Фигурант убил знакомого 4 января. Тогда он был пьян и дважды ударил ножом мужчину. Злоумышленник пошел на преступление из-за личной неприязни к жертве. Впоследствии его задержали. Следователи предъявили подозреваемому обвинение в убийстве.

12 января жительница подмосковного Орехова-Зуева распивала алкоголь вместе со знакомым в квартире и в какой-то момент повздорила с ним. Женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь и предплечье. Он скончался на месте. Женщину задержали и предъявили ей обвинение.