Бастрыкин раскрыл подробности об осужденных в России украинских военных

Более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области. Об этом рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

По его словам, СК завершил расследование 279 уголовных дел в отношении 413 причастных к ни лиц. В отношении 371 украинского военнослужащего уже вынесены приговоры судов.

По его словам, следствие установило, что в украинские вооруженные формирования вторглись в 2024 года в Курскую область для совершения терактов, уничтожения гражданских объектов и запугивания мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сорвано покушение на сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).