Россиянин избил жену за отказ клеить обои в новогоднюю ночь

Житель села Кабаково избил жену после того, как она отказалась помогать ему клеить обои в новогоднюю ночь, у пострадавшей перелом носа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел 31 декабря. Супруги начали ссору из-за того, что жена отказалась участвовать в ремонте и не стала клеить обои в новогоднюю ночь. В ходе ссоры мужчина разгромил квартиру и жестоко избил супругу, медики диагностировали у нее перелом носа.

Дебошира задержали 1 января, но вскоре отпустили. В отношении нападавшего составлен протокол об административном правонарушении.

До этого в Новгородской области пенсионерка изрезала мужа и угрожала медикам скорой помощи пистолетом. Супруги распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта женщина избила мужа кочергой по голове, а затем нанесла ему удары ножом в области бедра, руки и паха. Испугавшись, нападавшая вызвала скорую помощь. Однако, когда медики прибыли и стали оказывать мужчине помощь, женщина направила на фельдшера газовый пистолет и стала угрожать врачу.