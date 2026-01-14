Подмосковный суд рассмотрит иск на 600 миллионов к экс-сенатору Савельеву

Одинцовский городской суд рассмотрит иск Генпрокуратуры на 609 миллионов рублей к экс-сенатору Дмитрию Савельеву. В ведомстве считают, что он получил эти деньги незаконным путем.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Согласно позиции Генеральной прокуратуры Российской Федерации предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву Дмитрию сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. Первый заместитель Генерального прокурора просит взыскать в доход Российской Федерации с ответчика 609 561 411 рублей как доход, полученный из не предусмотренных законом источников, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Савельев управлял активами, которые он заблаговременно перевел в теневой сектор экономики. Тем самым он получал конкурентные преимущества ведения незаконного бизнеса.

Помимо этого, экс-сенатора обвиняют в организации убийства своего бывшего партнера по бизнесу. Савельева задержали, когда он выходил из зала заседаний Совета Федерации. В рамках уголовного дела к нему подали иск на три миллиарда рублей. Это связано с банкротством «Уралстройнефти». Что известно о Савельеве и обвинениях в его адрес — в материале «Вечерней Москвы».