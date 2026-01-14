Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

У берегов Папуа — Новой Гвинеи в среду, 14 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. О стихийном бедствии в Тихом океане сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 01:29 в четверг, 15 января, по местному времени (18:29 среды по московскому времени). Их эпицентр располагался в 133 километрах к северу от города Лаэ с населением около 76 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 188 километров.

Ранее в этот же день сопоставимое по силе землетрясение было зафиксировано недалеко у берегов курильского острова Парамушир. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0.