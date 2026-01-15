В Белгородской области из-за удара дронов ВСУ пострадали три человека

Из-за ударов дронов Вооруженных сил Украины получили ранения три мирных жителя. Среди пострадавших - глава администрации Малиновского сельского поселения Белгородского округа, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"Три мирных жителя пострадали в результате очередных ударов вражеских дронов", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, двое мужчин, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов, получили ранения от ударов двух беспилотников в поселке Малиновка Белгородского округа. Пострадавшие самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где им диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. "Для дальнейшего обследования они доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода", - отметили в оперштабе.

Еще один мужчина получил ранение в селе Глотово Грайворонского округа при атаке беспилотника, у него минно-взрывная травма и баротравма, а также множественные осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног. "В Грайворонской ЦРБ ему оказывается вся необходимая помощь, после чего пострадавший будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщили в оперативном штабе.