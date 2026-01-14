Стало известно о состоянии шести младенцев из роддома в Новокузнецке

Шестеро детей из роддома Новокузнецка находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на детскую клиническую больницу имени Ю.С. Малаховского.

В медучреждении подчеркнули, что всем пациентам оказывается полный объем необходимой помощи и в отделении достаточно мест для их размещения. Напомним, что ранее в январе в этом же роддоме скончались девять новорожденных.

Учреждение было закрыто на карантин в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач городской больницы был отстранен от должности на время разбирательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. По данным ведомства, проверка в отношении учреждения проводилась и ранее — после сообщений о неблагополучных родах.

Ранее Елена Мескина, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского, заявила, что причиной смерти нескольких младенцев в роддоме в Новокузнецке могла быть кишечная инфекция.