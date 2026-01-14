Силовики задержали мошенников, помогавших с временной регистрацией в Москве

Полицейские задержали шесть человек, которые помогали людям с оформлением постоянной и временной регистрации по месту жительства в столице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленники на одной из интернет-площадок разместили объявление о помощи в постоянной и временной регистрации граждан по месту жительства в Москве. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны по местам проживания в Москве, Подмосковье и Волгограде шестеро подозреваемых в возрасте от 21 до 64 лет, — рассказали на сайте ведомства.

Фигуранты встречались с потерпевшими и затем заключали договор найма. За свои услуги мошенники брали от 25 тысяч рублей. Однако впоследствии люди, заплатившие деньги, получали от аферистов якобы официальный письменный отказ в оформлении регистрации. В состав банды входили собственники помещений, аферист, выдававший себя за юриста, и оператор.

Злоумышленники успели обмануть как минимум пять человек, сумма ущерба превысила полмиллиона. Всем фигурантам предъявили обвинение. Их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве поймали иностранцев, которые помогали мигрантам с «липовой» регистрацией. Поддельные документы продавали за две тысяч рублей. Злоумышленников заключили под стражу. Мигрантов оштрафовали, их выдворят из России.