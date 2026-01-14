Строительный кран упал на поезд, погибли десятки человек

В провинции Накхонратчасима королевства Таиланд 22 человека погибли, еще 55 пострадали в результате падения строительного крана на следовавший из Бангкока пассажирский поезд. Об этом сообщает газета Khaosod.

По информации журналистов, всего в поезде находилось 190 человек, а рухнувшие на состав строительные конструкции использовались для возведения путей для высокоскоростных поездов. Как рассказал в беседе с изданием один из строителей, конструкции обрушились в момент, когда мимо проходил поезд, задев второй и третий его вагоны. В результате происшествия поезд сошел с рельсов.

В настоящее время на месте трагедии работают представители спасательных служб, деблокируя из искореженного состава выживших пассажиров.

Накануне в Таиланде скоростной катер с российскими туристами столкнулся с траулером. Прогулочное судно получило повреждения, перевернулось и затонуло. В результате погибла 18-летняя россиянка, еще 23 туриста из РФ были госпитализированы.