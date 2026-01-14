Россиянина задержали за подготовку диверсии на подстанции

В Башкирии задержан молодой человек, который, по данным следствия, готовился за вознаграждение в 23 тыс. рублей поджечь трансформаторную подстанцию.

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Башкирии, который готовился к поджогу трансформаторной подстанции, сообщает ТАСС.

Как отмечается в пресс-службе регионального управления, «УФСБ по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 22-летнего жителя республики, планировавшего совершить диверсии в отношении объектов топливно-энергетического комплекса».

Следствие установило, что молодой человек вступил в переписку в мессенджере Telegram с неизвестным, который предложил ему совершить поджог за 23 тыс. рублей. При подготовке к диверсии злоумышленник был задержан, а в его доме нашли оборудование и вещества, необходимые для реализации преступного замысла.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ФСБ задержала подростка из Мариуполя, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева.

Днем ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на мосту в Пермском крае.

Кроме того в Ставрополе сотрудники ФСБ задержали девушку по подозрению в подготовке теракта против военных.