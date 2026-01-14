Россиянина нашли без признаков жизни в загоревшейся после атаки БПЛА квартире

Мужчину нашли без признаков жизни в одной из квартир в доме в Ростове-на-Дону, загоревшихся после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что спасатели обнаружили россиянина при разборе завалов.

Ростовский глава пояснил, что его личность сейчас устанавливается. Других подробностей Слюсарь не привел.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Ростов-на-Дону. Обломки устройства влетели в квартиру на 14 этаже многоэтажного дома. После этого в здании возник сильный пожар, у нескольких соседних квартир выбило стекла.

В соцсетях также распространили видео мощного пожара после налета дронов ВСУ на промпредприятие в Ростове-на-Дону.