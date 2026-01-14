В одной стране банда с мачете атакует туристов из РФ

На курортах Кении фиксируют серию нападений на российских туристов. По сообщениям очевидцев, преступники действуют группой, передвигаются на мотоциклах и используют мачете, чтобы отбирать вещи.

Как передает телеграм-канал Shot, один из случаев произошел в городе Малинди. Россиянка возвращалась из бара на скутере вместе с водителем, когда заметила преследование. К ним приблизились два мотоцикла. Один из нападавших попытался вырвать рюкзак, второй нанес удар мачете по руке водителя. После этого скутер потерял управление и упал на скорости.

Сообщается, что нападение произошло в районе местного госпиталя. Преступников спугнула охрана, а пострадавших доставили в круглосуточный травмпункт, где им обработали раны.

По данным источника, за последние недели произошли еще как минимум два похожих эпизода. В одном случае нападение совершили на местную пару. В другом — на россиянку, которая выходила из бара в городе Накуру. В обоих эпизодах грабители были вооружены мачете и пытались похитить личные вещи.

После инцидентов, как сообщается, задержали 13 человек. При этом пострадавшие считают, что участников группировки может быть больше.