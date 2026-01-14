Россиян нет среди пострадавших в результате крушения поезда в Таиланде, сообщили ТАСС в туристической полиции Королевства.

По словам собеседника агентства и по предварительным данным, "в настоящее время нет информации, что в результате инцидента пострадали россияне или какие-либо другие иностранные туристы".

Напомним, что газета Khaosod ранее написала, что число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд возросло до 28, более 60 человек пострадали. Всего в поезде находилось 190 пассажиров.