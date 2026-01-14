Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взяток

Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова обвиняют в получении нескольких взяток на общую сумму более 270 млн рублей, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Установлены обстоятельства коррупционного преступления, совершённого бывшим губернатором Рязанской области и сенатором России Николаем Любимовым», — цитирует его ТАСС.

Одна из взяток на сумму 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, остальные — в размере 12 млн и 8 млн рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования.

Басманный суд Москвы арестовал Любимова в декабре 2024 года по делу о взятке в особо крупном размере.

Любимов занимал пост губернатора Рязанской области с 2017 по 2022 год. С сентября 2022-го по 11 декабря 2024-го он был членом Совета Федерации от Рязанской области. Сложил с себя полномочия досрочно.

Ранее бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве.