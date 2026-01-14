В Приморье дело в отношении экс-ректора университета направлено в суд

Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества Геннадия Лазарева и двух его участников направлено в суд Владивостока. Фигурантам инкриминируют собственно создание ОПС, мошенничество и легализацию преступных доходов на сумму свыше 80 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал прокуратуры региона.

© Российская Газета

По версии следствия, с 2013 года по 2021 год участники ОПС в сговоре с руководителем одного из университетов Владивостока похитили имущество вуза путем незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур. Позже его передали университету в аренду, а поступавшие платежи на сумму свыше 24 миллионов рублей участники сообщества похитили.

"Кроме того, участники преступного сообщества похитили путем растраты денежные средства АО "Восточная Верфь" на общую сумму свыше 13 миллионов рублей, а также пытались похитить акции предприятия на сумму более 2,2 миллиона рублей. Они же легализовали незаконно приобретенное имущество на сумму более 46 миллионов рублей", - говорится в сообщении правоохранителей.

На имущество фигурантов на сумму свыше 250 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.