Американские войска задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Это судно стало шестым захваченным за последние недели судно, который перевозил сырье из Венесуэлы. Об этом в четверг, 15 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным журналистов, американский флот задержал танкер в Карибском бассейне накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо.

— Южное командование вооруженных сил США подтвердило операцию, проведенную на рассвете, заявив, что американские силы задержали танкер «Вероника» «без инцидентов». В заявлении говорится, что «Вероника» «действовала в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями, в Карибском море», — передает агентство.

14 января СМИ сообщили, что правительство США подало заявление в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью.

