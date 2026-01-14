У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли бриллианты и 50 объектов недвижимости. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на иск Генпрокуратуры (ГП).

По данным канала, ГП выяснила, что за 10 лет госслужбы официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей. За этот период его семья стала обладателем более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Часть имущества оформлена на родственников и доверенных лиц. Так, квартира в Москве зарегистрирована на сына жены Копайгородского от первого брака Янины, а земельный участок с домом в Сочи зарегистрирован на оказывавшего семье экс-мэра услуги юриста.

Ранее сообщалось, что при обысках у Копайгородского нашли десятки миллионов рублей наличными, коллекцию дорогих часов и редкие вина.

В данный момент Алексей и Янина Копайгородские находятся в СИЗО. Следствие полагает, что они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей и получили взятку от предпринимателя в особо крупном размере.