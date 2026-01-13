Стало известно о проблемах в новокузнецком роддоме задолго до трагедии

Проблемы в роддоме №1 Новокузнецка, где умерли девять новорожденных, были задолго до трагедии. Об этом пишет телеграм-канал «112».

По словам источника издания, еще 5 лет назад в ГКБ №1 фиксировали нарушения.

Из-за грубого несоблюдения санитарных норм суд в 2021 году приостанавливал работу акушерского отделения. На две недели также закрыли операционный блок и прачечную.

Как показала проверка, в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных. В палате интенсивной терапии и операционных использовалась не предназначенная для дезинфекции мебель.

Спецодежду персонала стирали в подвальном помещении, которое не было предназначено для этого, без разделения грязного и чистого белья. Плесень и разрушенные стены были в основной прачечной.

"Утром сказали — ребенок здоров, вечером — мертв": ужасающие рассказы о роддоме в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело по факту смерти новорожденных в родильном доме Новокузнецка для дальнейшего расследования.