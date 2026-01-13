В результате атаки украинского беспилотника на Таганрог погибла 65-летняя женщина. Об этом рассказал во вторник, 13 января, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, женщина находилась на рабочем месте — убирала помещения в здании, которое было разрушено.

Слюсарь выразил глубочайшие соболезнования семье погибшей и пообещал, что власти региона окажут материальную помощь.

Украинские националисты проявили особый цинизм в новогоднюю ночь. Радикалы целенаправленно атаковали беспилотниками гостиницу и кафе на побережье Черного моря в селе Хорлы, где мирные жители отмечали праздник.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что у нас нет ни малейших сомнений в том, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее — украинцы прекрасно знали, куда и по кому наносили удар. Общее число жертв достигло 29 человек.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что более сотни россиян, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам в новогодние каникулы. 45 человек, включая троих детей, погибли.