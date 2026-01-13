Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование "Артподготовки"

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы ветеринарного врача из Брянской области Алексея Морозова за финансирование запрещенной в РФ организации "Артподготовка". Об этом пишет ТАСС. "Назначить Морозову Алексею Владимировичу наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима", — огласил приговор судья. Следствие установило, что с 2023 по 2025 год Морозов перевел запрещенной организации 102 тысячи рублей. Обвиняемый признал свою вину. Недавно суд в Петербурге арестовал гражданку Таджикистана, обвиняемую в участии в террористической организации, для последующей экстрадиции на родину. Женщину задержали на улице Большой Монетной при проверке документов. Обнаружилось, что она числится в базе международного розыска НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан. В декабре в Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму, его приговорили к штрафу. В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, где призывал к вооруженной борьбе и оправдывал терроризм.