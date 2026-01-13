В Казахстане прокомментировали сближение самолетов из России и Узбекистана

В Казахстане создадут комиссию по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом (прежнее название — Чимкент) лайнеров авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

© Uzbekistan Airways/Telegram

Ранее в региональных массмедиа появились публикации об инциденте на юге Казахстана: два самолета оказались настолько близко друг к другу, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System).

Экипажи получили сигнал об опасном сближении и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.

«Формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента», — пояснили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ.