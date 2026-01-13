«Тужься, все равно сдох»: пациентка высказалась о хамстве в роддоме Новокузнецка

Пациентка роддома Новокузнецка, в котором погибли девять младенцев, рассказала о том, что еще в 2024 год работающие там акушеры только после начала схваток сообщили, что сердцебиение плода на УЗИ не прослушивается.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, в тот же день с ней в палате лежала девушка-подросток, которая потеряла ребенка. После этого ее перевели в другую палату, что она «лежала с горем и смотрела на чужих детей».

— Мне младший персонал сказал: «Тужься быстрее, все равно он у тебя сдох», — передает слова роженицы Telegram-канал RT.

Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова призвала проверить все роддома России после инцидента в Новокузнецке. Она направила соответствующее письмо главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко.

Девять младенцев умерли в роддоме Новокузнецка во время новогодних каникул, трое из них скончались в один день. Предположительно, малыши заразились некой инфекцией. Учреждение закрыли на карантин. «Вечерняя Москва» разбиралась, что происходило в стенах больницы.