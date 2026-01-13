Рожениц выписали из роддома в Новокузнецке после массовой гибели детей

Часть рожениц выписана из Новокузнецкого родильного дома №1, остальные пациентки переведены в другое медицинское учреждение. Об этом сообщили в минздраве региона. Эти меры приняты после трагического инцидента, в результате которого в начале января скончались девять новорожденных.

«Кого можно — выписали, остальных перемаршрутизировали на роддом №2», — рассказали в новокузнецком министерстве здравоохранения, их данные передали РИА Новости.

В настоящее время роддом №1 закрыт в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников в данном роддоме скончались девять детей. На месте проводятся проверки. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. По решению Председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Главный врач больницы отстранен от должности на время проверки.