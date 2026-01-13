"Кислотный маньяк" из Монина пытается уменьшить размер компенсации жертве

В подмосковном Монине преступник, уличенный в кислотной атаке, пытается оспорить в суде размер назначенной компенсации жертве. Несмотря на зафиксированную неспособность отвечать за свои поступки, его признали правомочным для подачи апелляционной жалобы.

© Московский Комсомолец

Анастасия рассказала "Базе" о перенесенных ею пяти операциях после злодеяния. Поражение век не дает возможности полноценно сомкнуть глаза, что вынуждает ее спать с приоткрытыми глазами. Нанесенные травмы отняли возможность зарабатывать на жизнь репетиторством английского, и теперь её мать помогает ей справляться с ипотечными платежами. Через суд она добилась постановления о взыскании с Андрея Сулейманова, совершившего нападение, компенсации в размере 3 миллионов рублей.

К настоящему времени пострадавшая получила примерно 200 тысяч рублей. В конце сентября ее вызвали в суд, так как Сулейманов, проходя лечение в психиатрической клинике, обратился с иском об уменьшении суммы компенсации до 400 тысяч рублей.

Стало известно, что в психиатрической больнице №2 им. Яковенко, где находится на лечении Сулейманов, было проведено врачебное освидетельствование. Медики установили, что пациент осознает свои действия при оформлении доверенности. После этого в клинику прибыл нотариус, который удостоверил документ, дающий право на ведение судебных разбирательств для сокращения выплат.

Анастасия обратилась в Минздрав, Минюст Московской области и прокуратуру с требованием провести расследование, однако официальные органы ответили, что все действия были предприняты в рамках закона. При этом девушка подчеркивает, что у Сулейманова есть источники дохода: он получает соцвыплаты, а его мать сдает арестованную квартиру. Анастасия ожидает очередного судебного заседания.