Появились детали убийства пса на юге Москвы

Останки собаки, расчлененный труп которой нашли в московском районе Южное Бутово ,были разложены по нескольким пакетам и спрятаны в снегу. Среди них отсутствовали внутренние органы и кости. Об этом во вторник, 13 января, «Вечерней Москве» сообщила волонтер, знакомая с ситуацией.

— Останки нашел прохожий, который гулял со своей собакой, в лесопарковой зоне около ЖК «Столичные поляны». Были найдены четыре лапы, отрезанные по колено, два фрагмента челюсти, хвост и много шкурок вместе с шерстью. Внутренних органов нет, костей нет. Полиция это зафиксировала, — рассказала она.

Также, по словам волонтера, в одном из пакетов лежал нож. С виду он не похож на настоящее оружие, поэтому волонтеры и полицейские сомневаются, что собака была убита и расчленена именно им.

— Рядом был найден нож, тупой. Мы выяснили, что он ненастоящий, чуть ли не с Aliexpress, детский, из игры Warcraft. Все это лежало в лесополосе с 10 числа, но никто не обращал на это внимания. Такое ощущение, что останки вынесли на улицу перед снегопадом, чтобы их замело, — добавила собеседница «Вечерней Москвы».

При этом, по словам волонтера, пакеты с останками лежали в нескольких метрах от пешеходной дорожки, где гуляют люди с собаками. Полицейские осмотрели место происшествия и организовали проверку по данному факту.

