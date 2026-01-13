Дело о смерти детей в роддоме Новокузнецка передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело по факту смерти младенцев в новокузнецком роддоме в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Вместе с тем глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Кузбассу Павлу Курочкину предоставить доклад о первоначальных результатах расследования. К расследованию привлекли опытных следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.

"Бастрыкин <...> также поручил дать правовую оценку доводам, озвученным в средствах массовой информации и социальных медиа, о ранее имевшихся случаях травмирования и смерти детей в данном учреждении, а также ненадлежащем оказании медицинской помощи", – уточнили в пресс-службе.

В больнице № 1 Новокузнецка в январские праздники умерли девять новорожденных. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности.

Главврач медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. СМИ указывали, что дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

После случившегося губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала ситуацию в новокузнецком роддоме трагедией для государства.