Начался суд над российским капитаном контейнеровоза Solong

В центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли начался суд над капитаном контейнеровоза Solong Владимиром Мотиным. Россиянина обвиняют в непредумышленном убийстве из-за столкновения судна с танкером у берегов Великобритании.

По версии обвинения, столкновения можно было избежать.

Судья, как пишут РИА Новости, подчеркнул: российского капитана судят в Великобритании, так как столкновение произошло в британских водах. Моряки судна - граждане разных стран. Судебный процесс займет несколько недель.

По версии защиты, сухогруз вышел из-под контроля и не поддавался управлению. Одним из доказательств, на которые будет опираться суд, является отчет Британского отдела. Так, в нем говорится, что Мотин был единственным, кто находился на мостике в момент столкновения.

В марте 2025 года танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Британии. На судах вспыхнул пожар, власти провели спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков (из двух экипажей).

Один член команды судна числится пропавшим - пропавший моряк, скорее всего, погиб. По информации Королевской прокурорской службы Великобритании, речь идет о Марке Анджело Перниа из Филиппин.

Посольство РФ сообщало: на борту контейнеровоза Solong были пять россиян среди которых был задержанный капитан судна. Капитану в связи с обвинениями был предоставлен адвокат, дипмиссия находится на связи с британскими компетентными органами.