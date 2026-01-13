Ужасающие рассказы о роддоме в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Курбатова за новогодние праздники скончались девять младенцев. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главврача роддома Виталия Хераскова. Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Сам роддом закрыт на карантин из-за вспышки респираторной инфекции.

Родственники женщин, рожавших в этом стационаре, рассказали, что отношение к молодым мамочкам и детям было отвратительное. Так, одна из рожениц попала в больницу 2 декабря, у нее начались схватки, хотя срок еще не подошел. Врачи до последнего тянули и не спешили оказать помощь, пишет ngs42.

"Моя сестра кричала: "Подойдите, у меня потуги". Врач ей в ответ: "Че ты орешь, ты еще не рожаешь". <…> В итоге она стоя родила, а ребенка, который падал на пол, словила то ли уборщица, то ли еще кто", — рассказала сестра роженицы, отметив, что 11 января семье сообщили, что малышка "скоропостижно ушла".

Отец одного из погибших в новогодние праздники младенцев поделился с Bazа, что утром, после рождения малыша ему позвонили из больницы и сообщили, что с ребенком и его мамой все в порядке, роды прошли успешно, без осложнений. Мужчина тогда не мог дозвониться до жены весь день, а вечером снова раздался звонок из роддома, оказалось, что ребенок умер. Когда безутешный отец приехал забрать тело малыша, его шокировали фразой: зачем спешить, ведь новогодние праздники.