Школьник насмерть забил россиянина в новогоднюю ночь

Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка из Уссурийска, который насмерть забил мужчину во время застолья в новогоднюю ночь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили прохожие утром 1 января. Вскоре личность его мучителя была установлена – им оказался школьник, который остался без присмотра родителей на новогодние праздники.

Оказалось, что в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026-го 42-лений мужчина и подросток выпивали. На этом фоне у них возник конфликт, в ходе которого школьник жестко избил собутыльника и выволок его на улицу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Юноша заключен под стражу.

Родителей мальчика также привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Москве конфликт за парковочное место закончился ножевым ранением прохожего.