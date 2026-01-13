Случаи массовой гибели новорожденных в России

В новогодние праздники в роддоме Новокузнецка скончались девять младенцев, пишут «Ведомости».

Минздрав Кемеровской области подтвердил факт массовой гибели новорожденных, а региональный СК возбудил уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным газеты, аналогичные трагедии случались в России и прежде — тоже в период январских выходных.

Так, в конце декабря 2003 года — начале января 2004 года в роддоме Краснотурьинска Свердловской области случилась вспышка гнойно-септической инфекции. Ей заразились 13 новорожденных, шесть из них в результате погибли, причем, как отмечали СМИ, врачи объявили о произошедшем только после смерти пятого ребенка.

Впоследствии вызвавшие болезнь бактерии обнаружили на медицинском оборудовании и инструментах, а также на руках медперсонала. В декабре 2005 года главврач роддома была приговорена к двум годам лишения свободы за халатность, еще трое сотрудниц отделались условными сроками.

19 января 2012 года «Газета Юга» выпустила статью о смерти восьми новорожденных детей за первые десять дней года в республиканской детской клинической больнице Нальчика.

Уже 21 января СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, отметив, что семь из них находились на аппаратном дыхании, а глава регионального минздрава был отстранен от должности на время расследования.

Родители погибших детей рассказывали, что смерть новорожденных могла произойти из-за отключения электричества 6 января. Следствие длилось почти три года, была проведена эксгумация тел погибших. Первоначально обвинения были предъявлены четырем сотрудникам больницы, но до реальных приговоров дело так и не дошло.

В период с 3 по 18 января 2016 года в Орловском перинатальном центре были зафиксированы восемь фактов смертей новорожденных, 19 января было возбуждено уголовное дело.

В феврале, после вскрытия, сообщалось, что причиной смертей стали три группы патологий: сердечно-легочная недостаточность, дыхательная недостаточность и отек мозга.

Также было принято решение о присоединении учреждения к Научно-клиническому многопрофильному центру медицинской помощи им. З.И. Круглой, центр возобновил работу в апреле.

По словам Ростислава Заболоцкого, главного врача детской клинической больницы Новосибирска, на первом месте среди причин смерти детей в возрасте от года до 18 лет во всем мире — внешние причины.

Врач отметил, что чаще всего от внешних причин погибают не младенцы, а дети старше одного года, которые активно изучают окружающий мир.

Медик признал, что тяжело видеть, как абсолютно здоровый нормальный ребенок, который должен жить и жить, умирает по недосмотру родителей. К счастью, добавил он, «спасаем мы больше, чем погибает».

Напомним, что детская смертность в Российской Империи была весьма высокой. С 1867 по 1896 годы в среднем погибало 270 младенцев из 1 000 рождëнных. С 1897 года показатели стали снижаться — 260 случаев, в 1902 — 253, в 1907 — 244.

В СССР уровень младенческой смертности значительно снизился, несмотря на несколько «голодных» периодов и войну.

Так, в 1926 году на 1 000 рождëнных приходилось 175 случаев летального исхода. В 1927 — 205, в 1928 — 219, в 1929 — 240, в 1930 — 227, в 1931 — 239 и 233 случая в 1932 году.

В послевоенные годы показатели были следующие: в 1945 по 1946 — 87, в 1947 — 123 (голод), в 1948 по 1949 — 85 случаев летального исхода среди 1 000 новорождённых.

За 50 лет, к 90-м годам, младенческая смертность снизилась почти в три раза. Этому способствовали следующие факторы: развитое медицинское обслуживание, появление лекарств, просветительская деятельность, открытие ясельных групп, а также доступность питания и повышение качества жизни среди всех слоёв населения.