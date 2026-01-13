Подростка обвинили в ложных сообщениях о расстрелах в США

Правоохранители Австралии сообщили, что предъявили подростку обвинения в многочисленных ложных сообщениях в экстренные службы о массовых расстрелах в крупных американских образовательных и торговых учреждениях.

Полиция начала расследование после получения информации от ФБР США о представителе онлайн-сообщества, которое находится в Австралии. Юный австралиец подозревается в причастности к ложным вызовам.

По данным Федеральной полиции Австралии, мальчик много раз делал ложные заявления в экстренные службы, заявляя о массовых расстрелах в крупных торговых и образовательных учреждениях, находящихся в Штатах. По итогам расследования подростку предъявлены обвинения.

По информации правоохранителей, в доме несовершеннолетнего в Новом Южном Уэльсе проведен обыск. Полиция изъяла электронные устройства и запрещенное огнестрельное оружие.