В Индии родители молодоженов зарезали их после свадьбы

Родители невесты зарезали молодоженов сразу после свадьбы в Индии, пишет The Times of India.

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция расследует двойное убийство молодой супружеской пары, совершенное, по предварительным данным, родственниками женщины. Жертвами стали 19-летняя Шивани Кумари и ее 23-летний муж Дипак Кумар. По информации полиции, в прошлом месяце молодые люди тайно сбежали и зарегистрировали брак в храме Арья Самадж в городе Праяградж, несмотря на возражения семьи девушки.

В субботу Шивани вернулась в дом родителей после того, как родственники уговорили ее приехать. В воскресенье вечером, около 19:00, Дипак пришёл к ней на встречу. По словам очевидцев, супруги были жестоко избиты палками и строительным инструментом, после чего им перерезали горло. Преступление произошло на глазах у жителей деревни.

Полиция сообщила, что Шивани скончалась на месте. Дипак был доставлен в ближайший медицинский центр, затем направлен в окружную больницу, однако умер по дороге.

В отношении пяти членов семьи женщины зарегистрировано дело по статье убийство. Трое подозреваемых — отец Шивани, ее мать и сестра были задержаны. Двое братьев женщины находятся в розыске.