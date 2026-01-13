Появились кадры с последствиями ударов по порту в Одессе

Появились кадры из одесского порта, по которому ранее наносились удары. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

«Кадры из одесского города-порта Южный. По предварительной информации, после ночной атаки на землю выливается огромное количество подсолнечного масла», — говорится в сообщении.

Об атаках на объекты в Одессе издание сообщило 13 января.

22 декабря Вооруженные силы РФ также нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2».

Оценены последствия ударов ВС России по портам Одессы

В свою очередь американское агентство Bloomberg сообщало, что экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы. Во время одной из декабрьских атак были повреждены около 30 объектов компании Allseeds Black Sea, в том числе крупнейший терминал растительного масла, откуда Украина отправляла продукцию в европейские страны.