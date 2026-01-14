Прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. по делу о посылках с бомбами. Им вменяют шпионаж с целью саботажа и сговор с целью поджога, говорится на сайте федерального ведомства.

По информации прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б. (фигурант еще одного дела) в марте 2025 года отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. В ведомстве полагают, что злоумышленники действовали якобы по указанию российской разведки.

Украинцы не нужны Европе: канцлер Германии выдвинул Зеленскому новое требование

Обвиняемые должны были изучить маршруты доставки логистической компании и затем отправить посылки с зажигательными устройствами. Взрывы могли произойти в Германии, либо на подконтрольной Киеву территории Украины.

Ранее в Польше задержали украинца Владимира З. которого в ФРГ подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Будучи инструктором по дайвингу, он мог заложить взрывчатку под водой на газопроводе.