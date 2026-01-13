Самому старшему из погибших в Новокузнецке малышей было всего две недели

Дети, которые скончались в новокузнецком роддоме на праздниках, появились на свет почти накануне.

Самому старшему из умерших в Новокузнецке малышей было две недели, сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на источник.

– Первая смерть в новокузнецком роддоме произошла 4 января, при этом умирали дети, рожденные с 22 декабря 2025 года, – говорится в сообщении.

Ушли из жизни четверо девочек и пятеро мальчиков. Их матери были из Новокузнецка, Калтана, Киселёвска, Осинников и Таштагольского округа.

Также стало известно, что специалисты взяли в роддоме пробы для изучения в лаборатории, сообщила госагентству глава комитета по соцполитике СФ Елена Перминова.

– Предварительно, пока инфекцию не обнаружили, но будут дальнейшие еще действия для того, чтобы понять, что произошло, – сказала сенатор.

Ранее сообщалось, что раскрыты диагнозы умерших в новокузнецком роддоме малышей.