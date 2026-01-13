Красногорский городской суд Московской области оштрафовал на 11 тыс. руб. комика Александра Гудкова по делу о разжигании вражды, сообщили Агентству горожских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«В Красногорском городском суде вынесли постановление по делу об административном правонарушении в отношении Гудкова А.В. по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Суд признал Гудкова А.В. виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 11 тыс. руб.», – сказали в суде.

Судом установлено, что Гудков в соцсетях разметил видеозапись с наименованием «Я узкий», использовав аранжировку композиции певца Shaman «Я русский» и изменив текст песни, применив словосочетание «Я узкий».